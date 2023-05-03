Медведев после взрыва в Кремле заявил, что нужно убить Зеленского. ОП ответил поговоркой

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев после взрыва над Кремлем заявил о необходимости убийства президента Владимира Зеленского. На высказывание одиозного российского чиновника финской поговоркой отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Комментируя якобы "атаку беспилотника" на Кремль, Медведев выдал пропагандистское заявление о том, что у России "не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского".

Подоляк в ответ написал в Twitter, что на любое "угрожающее заявление типичного российского субъекта" Медведева, особенно о "физическом устранении", есть финская поговорка, которая звучит как "пустая бочка громче гремит".

Дмитро Гриниченко

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