Медведев после взрыва в Кремле заявил, что нужно убить Зеленского. ОП ответил поговоркой
Бывший президент РФ Дмитрий Медведев после взрыва над Кремлем заявил о необходимости убийства президента Владимира Зеленского. На высказывание одиозного российского чиновника финской поговоркой отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Комментируя якобы "атаку беспилотника" на Кремль, Медведев выдал пропагандистское заявление о том, что у России "не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского".
Подоляк в ответ написал в Twitter, что на любое "угрожающее заявление типичного российского субъекта" Медведева, особенно о "физическом устранении", есть финская поговорка, которая звучит как "пустая бочка громче гремит".
Президент Зеленский, комментируя обвинения Украины в атаке Кремля, заявил, что с диктатором Владимиром Путиным разберется трибунал.
После взрыва над Кремлем россияне начали в очередной раз пугать Украину ядерным оружием. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что Москва "вешает лапшу" своему населению.
- Ранее россияне заявили, что якобы "украинские" беспилотники попытались атаковать Кремль.
- В Сети опубликовали момент якобы удара беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая.
- У Офиса президента нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
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