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Медведев после взрыва в Кремле заявил, что нужно убить Зеленского. ОП ответил поговоркой

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 20:07
Медведев после взрыва в Кремле заявил, что нужно убить Зеленского. ОП ответил поговоркой - Фото
Дмитрий Медведев (Фото: ресурс оккупантов)

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев после взрыва над Кремлем заявил о необходимости убийства президента Владимира Зеленского. На высказывание одиозного российского чиновника финской поговоркой отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Комментируя якобы "атаку беспилотника" на Кремль, Медведев выдал пропагандистское заявление о том, что у России "не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского". 

Подоляк в ответ написал в Twitter, что на любое "угрожающее заявление типичного российского субъекта" Медведева, особенно о "физическом устранении", есть финская поговорка, которая звучит как "пустая бочка громче гремит". 

Дмитро Гриниченко
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