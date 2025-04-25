Лето приближается: стоит ли покупать инверторный кондиционер? Отвечают эксперты ВЕНКОН

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При выборе кондиционера вы обязательно столкнетесь с параметром типа компрессора, который может быть обычным или инверторным. Причем вторые на порядок дороже первых. Однако, стоят ли они действительно такой цены? Стоит ли покупать инверторный кондиционер? В чем преимущества этой технологии и получится ли вам применить их на практике? Эксперты магазина техники для дома Венкон создали подробный разбор характеристик компрессоров кондиционеров, чтобы вы смогли понять, нужно ли вам это. Если вы рассматриваете покупку инверторного кондиционера, переходите на vencon.ua — в каталоге представлен широкий выбор таких моделей для дома и офиса.

Что такое инверторный компрессор в кондиционере

Компрессор необходим для перекачки фреона в системе охлаждения кондиционера. Устаревшей технологией считается обычный компрессор, который имеет два состояния работы – включен и выключен. Соответственно, когда термодатчик кондиционера определяет, что температура повышается от заданной пользователем, компрессор включается, начинается охлаждение. Когда датчик фиксирует понижение температуры, компрессор отключается.

Инверторный компрессор управляется более сложной электроникой, которая не только включает и выключает его, а задает интенсивность работы. Если температура воздуха слишком сильно превышает заданную пользователем, то инверторный компрессор работает интенсивно. А по мере падения температуры интенсивность работы компрессора понижается. Таким образом компрессор работает плавно. Отсюда появились его преимущества.

Инверторный компрессор энергоэффективен

Благодаря тому, что инверторный компрессор не работает постоянно на полную мощность, а по мере эксплуатации кондиционера, меняет интенсивность своей работы, он расходует меньше энергии. В большинстве времени инверторный компрессор использует менее половины своего потенциала. Таким образом, экономия электричества составляет порядка 30-50 % относительно кондиционеров с обычным компрессором.

Это особенно важно в те моменты, когда кондиционер работает долго, в течение всего дня. Например, жарким летом, когда его не выключают даже ночью. Также экономия будет ощущаться в долгосрочной перспективе – за весь сезон расходы на электричество будут меньше.

Инверторный кондиционер работает тише

Также благодаря тому, что инверторный компрессор не работает постоянно на полную мощность, он издает меньше звуков. Даже когда кондиционер набирает холод и компрессору все-таки приходится использовать максимум своей мощности, уровень шума от него меньше. Это особенность инверторного мотора.

Тихая работа позволяет использовать кондиционер даже ночью без негативного влияния на качество сна. Это удобно и в офисе или учебном заведении – люди не будут ощущать постоянный шум, который влияет на работоспособность.

Инверторный кондиционер долговечнее

Из-за того, что компрессор инверторного кондиционера работает плавно и не испытывает резких нагрузок во время старта или остановки, он может проработать дольше. По заявлению производителей, инверторный кондиционер работает более 10 лет. И практика пользователей подтверждает это.

Инверторный кондиционер работает при более низкой температуре

Большинство кондиционеров с обычным компрессором могут работать на обогрев только при температуре на улице не ниже -5-7 °C. Для украинской зимы этого бывает недостаточно, так как во всех регионах температура может падать ниже и оставаться такой несколько дней. Инверторные кондиционеры могут обогревать при температуре около -10 °C, а некоторые модели даже при -20 °C.

Какие недостатки у инверторного кондиционера

Главным минусом является чувствительность инверторного кондиционера к перепадам напряжения. Однако этот недостаток можно легко нивелировать, если приобрести подходящий надежный стабилизатор напряжения.

Недостаток цены также незначителен по сравнению со всеми преимуществами. Особенно его перекрывает экономный расход электричества, то есть с годами разница в цене окупается.

К минусам также можно отнести более сложный и дорогой ремонт. Однако все современные производители отличаются качеством продукции и дают многолетнюю гарантию на кондиционеры. Главное, чтобы монтаж производили специалисты и пользователи вовремя обслуживали его. Тогда ничего не сломается.

Покупая кондиционер, отдайте свое предпочтение инверторному. За немного большую стоимость вы получите множество преимуществ, которые значительно повысят комфорт при эксплуатации.