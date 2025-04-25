Літо наближається: чи варто купувати інверторний кондиціонер? Відповідають експерти ВЕНКОН

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При виборі кондиціонера ви обов'язково зіткнетеся з параметром типу компресора, який може бути звичайним або інверторним. Причому другі на порядок дорожчі за перші. Однак, чи варті вони дійсно такої ціни? Чи варто купувати інверторний кондиціонер? У чому переваги цієї технології і чи вийде вам застосувати їх на практиці? Експерти магазину техніки для дому Венкон створили детальний розбір характеристик компресорів кондиціонерів, щоб ви змогли зрозуміти, чи потрібно вам це. Якщо ви розглядаєте купівлю інверторного кондиціонера, переходьте на vencon.ua – у каталозі представлений широкий вибір таких моделей для дому та офісу.

Що таке інверторний компресор у кондиціонері

Компресор необхідний для перекачування фреону в системі охолодження кондиціонера. Застарілою технологією вважається звичайний компресор, який має два стани роботи – увімкнений і вимкнений. Відповідно, коли термодатчик кондиціонеру визначає, що температура підвищується від заданої користувачем, компресор вмикається, починається охолодження. Коли датчик фіксує зниження температури, компресор вимикається.

Інверторний компресор керується складнішою електронікою, яка не тільки вмикає і вимикає його, а задає інтенсивність роботи. Якщо температура повітря занадто сильно перевищує задану користувачем, то інверторний компресор працює інтенсивно. А в міру падіння температури інтенсивність роботи компресора знижується. Таким чином компресор працює плавно. Звідси з'явилися його переваги.

Інверторний компресор енергоефективний

Завдяки тому, що інверторний компресор не працює постійно на повну потужність, а в міру експлуатації кондиціонера, змінює інтенсивність своєї роботи, він витрачає менше енергії. Здебільшого інверторний компресор використовує менше половини свого потенціалу. Таким чином, економія електрики становить близько 30-50 % щодо кондиціонерів зі звичайним компресором.

Це особливо важливо в ті моменти, коли кондиціонер працює довго, протягом усього дня. Наприклад, спекотного літа, коли його не вимикають навіть уночі. Також економія відчуватиметься в довгостроковій перспективі – за весь сезон витрати на електрику будуть меншими.

Інверторний кондиціонер працює тихіше

Також завдяки тому, що інверторний компресор не працює постійно на повну потужність, він видає менше звуків. Навіть коли кондиціонер набирає холод і компресору все-таки доводиться використовувати максимум своєї потужності, рівень шуму від нього менший. Це особливість інверторного мотора.

Тиха робота дає змогу використовувати кондиціонер навіть уночі без негативного впливу на якість сну. Це зручно і в офісі або навчальному закладі – люди не відчуватимуть постійного шуму, який впливає на працездатність.

Інверторний кондиціонер довговічніший

Через те, що компресор інверторного кондиціонера працює плавно і не відчуває різких навантажень під час старту або зупинки, він може пропрацювати довше. За заявою виробників, інверторний кондиціонер працює понад 10 років. І практика користувачів підтверджує це.

Інверторний кондиціонер працює за нижчої температури

Більшість кондиціонерів зі звичайним компресором можуть працювати на обігрів тільки за температури на вулиці не нижче -5-7 °C. Для української зими цього буває недостатньо, оскільки в усіх регіонах температура може падати нижче і залишатися такою кілька днів. Інверторні кондиціонери можуть обігрівати за температури близько -10 °C, а деякі моделі навіть за -20 °C.

Які недоліки в інверторного кондиціонера

Головним мінусом є чутливість інверторного кондиціонера до перепадів напруги. Однак цей недолік можна легко нівелювати, якщо придбати відповідний надійний стабілізатор напруги.

Недолік ціни також незначний порівняно з усіма перевагами. Особливо його перекриває економна витрата електрики, тобто з роками різниця в ціні окупається.

До мінусів також можна віднести складніший і дорожчий ремонт. Однак усі сучасні виробники вирізняються якістю продукції і дають багаторічну гарантію на кондиціонери. Головне, щоб монтаж проводили фахівці і користувачі вчасно обслуговували його. Тоді нічого не зламається.

Купуючи кондиціонер, віддайте свою перевагу інверторному. За трохи більшу вартість ви отримаєте безліч переваг, які значно підвищать комфорт під час експлуатації.