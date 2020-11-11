LIGA.net запустила проект Вакансии

Сервис позволяет самостоятельно заполнить все данные о вакансии, оплатить и показать свое объявление на миллионную аудиторию LIGA.net

В наше время работодатели пользуются различными способами, чтобы найти на открытую вакансию высокопрофессионального специалиста – начиная от сайтов по поиску работы, и заканчивая социальными сетями. Среди всех вариантов особое место занимает размещение вакансий на сайтах топовых СМИ Украины. Для работодателей это уникальная возможность показать свое объявление миллионной аудитории читателей.

Сегодня проект Вакансии стартовал на LIGA.net. Теперь компании могут размещать свои объявления на нашем сайте. Сервис проекта очень простой – он позволяет самостоятельно, без дополнительных звонков и писем, оформить запрос на размещение.

Как разместить свою вакансию на LIGA.net?

Перейдите в раздел Вакансии и выберите Разместить вакансию. Заполните все необходимые данные вашего объявления. Добавьте информацию о компании. Оплатите стоимость размещения за месяц. После успешной модерации ваша вакансия будет опубликована на LIGA.net.

Чтобы избежать размещения недостоверной или противоречивой информации, каждое объявление проходит предварительную модерацию администратором согласно установленных Правил. В случае, если из-за нарушения Правил в размещении оплаченного объявление было отказано, средства возвращаются клиенту в полном размере.

Кроме публикации в разделе Вакансии анонс объявления выводится на главную страницу LIGA.net, а также на страницы новостей.

Каждая вакансия размещается на 30 дней, стоимость – 1500 гривень.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.