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Мэр Мелитополя Иван Федоров в безопасности – ОП

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2022, 19:23
Мэр Мелитополя Иван Федоров в безопасности – ОП - Фото
Іван Федоров (пресслужба Мелітопольської міської ради/Facebook)
дополнено

Мэра Мелитополя Ивана Федорова спасли из плена в рамках спецоперации

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook.

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"Только что успешно завершилась спецоперация по освобождению из плена мэра Мелитополя Ивана Федорова. Ваня в безопасности, только что вместе с президентом и руководителем ОП с ним пообщались", – сообщил Тимошенко.

Он добавил, что уже скоро Федоров вернется к исполнению обязанностей "мэра украинского Мелитополя".

Обновление с 20:00. Позже также появилось видео общение между Федоровым и Зеленским. Мэр Мелитополя поблагодарил за освобождение и попросил несколько дней на восстановление перед тем, как приступить к исполнению обязанностей. Зеленский попросил восстановиться за день.

  • 11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.
  • 12 марта к жителям города через местное телевидение обратилась депутат горсовета от Оппоблока Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. В то же время его представили, как и.о. мэра города. Данильченко заявила, что ее основная задача – "подстроить все механизмы под новую реальность, для того, чтобы как можно быстрее начать жить по-новому".
  • 15 марта стало известно, что похищенного оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова вывезли во временно оккупированный Луганск.
Уляна Букатюк
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