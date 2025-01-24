Мэра Ирпеня отправили под стражу по делу о выезде за границу
Печерский районный суд отправил под стражу мэра Ирпеня Александра Маркушина до 22 марта, сообщает Суспильне.
Альтернатива – 30 млн грн залога. Также Маркушин был отстранен от работы на срок его пребывания в СИЗО.
Суд проходит по делу о выезде мэра Ирпеня за границу с 24 до 30 августа 2022 года. Правоохранители утверждают, что Маркушин ездил в Италию не за помощью для военных, а чтобы увидеть своего двухлетнего сына.
Мэр заявил в суде, что выезжал за границу на несколько дней после разрешения областной администрации: "Вернулся, привез два дрона и увидел сына".
"Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ДБР "нарисовало" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказано моими оппонентами", – рассказал Маркушин.
Он отметил, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов, а на момент выезда за границу он не видел ребенка полгода, с тех пор как его вывезли после начала полномасштабного вторжения РФ.
По словам мэра, он имеет право выехать к сыну без дополнительных разрешений, но поскольку знал, что вернется с помощью армии, официально оформил поездку.
В то же время прокурор отметил, что Маркушин не предоставил никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за границей.
Сторона защиты отметила, что будет подавать апелляцию и обжаловать решение суда.
- В январе глава Киевской городской военной администрации Ткаченко предложил, чтобы командировки столичных чиновников за границу согласовывались Советом обороны Киева с участием СБУ и полиции.