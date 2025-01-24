Мэра Ирпеня отправили под стражу по делу о выезде за границу

Маркушин утверждает, что привез два дрона и встретился с сыном. Прокурор заявил, что документов на подтверждение его волонтерства нет

Александр Маркушин (посередине) на суде (Фото: Суспильне)

Печерский районный суд отправил под стражу мэра Ирпеня Александра Маркушина до 22 марта, сообщает Суспильне.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

Альтернатива – 30 млн грн залога. Также Маркушин был отстранен от работы на срок его пребывания в СИЗО.

Суд проходит по делу о выезде мэра Ирпеня за границу с 24 до 30 августа 2022 года. Правоохранители утверждают, что Маркушин ездил в Италию не за помощью для военных, а чтобы увидеть своего двухлетнего сына.

Мэр заявил в суде, что выезжал за границу на несколько дней после разрешения областной администрации: "Вернулся, привез два дрона и увидел сына".

"Областная полиция рассматривала это дело два месяца и ничего не нашла, а ДБР "нарисовало" подозрение за два дня. Считаю, что дело против меня заполитизировано и заказано моими оппонентами", – рассказал Маркушин.

Читайте также Глава Чернигова подал в отставку и заявил об указании из Офиса президента – видео

Он отметил, что является единственным опекуном сына, поскольку его жена умерла через месяц после родов, а на момент выезда за границу он не видел ребенка полгода, с тех пор как его вывезли после начала полномасштабного вторжения РФ.

По словам мэра, он имеет право выехать к сыну без дополнительных разрешений, но поскольку знал, что вернется с помощью армии, официально оформил поездку.

В то же время прокурор отметил, что Маркушин не предоставил никаких документов, подтверждающих волонтерскую деятельность за границей.

Сторона защиты отметила, что будет подавать апелляцию и обжаловать решение суда.

В январе глава Киевской городской военной администрации Ткаченко предложил, чтобы командировки столичных чиновников за границу согласовывались Советом обороны Киева с участием СБУ и полиции.