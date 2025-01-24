Мера Ірпеня відправили під варту у справі про виїзд за кордон

Маркушин стверджує, що привіз два дрони та зустрівся з сином. Прокурор заявив, що документів на підтвердження його волонтерства немає

Олександр Маркушин (посередині) на суді (Фото: Суспільне)

Печерський районний суд відправив під варту мера Ірпеня Олександра Маркушина до 22 березня, повідомляє Суспільне.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Альтернатива – 30 млн грн застави. Також Маркушина відсторонили від роботи на термін його перебування у СІЗО.

Суд відбувається за справою щодо виїзду мера Ірпеня за кордон з 24 до 30 серпня 2022 року. Правоохоронці стверджують, що Маркушин їздив до Італії не за допомогою для військових, а щоб побачити свого дворічного сина.

Натомість мер заявив у суді, що виїжджав за кордон на декілька днів після дозволу обласної адміністрації: "Повернувся, привіз два дрони та побачив сина".

"Обласна поліція розглядала цю справу два місяці й нічого не знайшла, а ДБР "намалювало" підозру за два дні. Вважаю, що справа проти мене заполітизована і замовлена моїми опонентами", – розповів Маркушин.

Читайте також Очільник Чернігова подав у відставку і заявив про вказівку з Офісу президента – відео

Він зазначив, що є єдиним опікуном сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів, а на момент виїзду за кордон він не бачив дитину пів року, відколи її вивезли після початку повномасштабного вторгнення РФ.

За словами мера, він має право виїхати до сина без додаткових дозволів, але оскільки знав, що повернеться з допомогою армії, то офіційно оформив поїздку.

Натомість прокурор зазначив, що Маркушин не надав жодних документів, які підтверджують волонтерську діяльність за кордоном.

Сторона захисту зазначила, що подаватиме апеляцію та оскаржуватиме рішення суду.

У січні очільник Київської міської військової адміністрації Ткаченко запропонував, щоб відрядження столичних чиновників за кордон узгоджувалися Радою оборони Києва за участі СБУ та поліції.