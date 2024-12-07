Очільник Чернігова подав у відставку і заявив про вказівку з Офісу президента – відео

За словами Ломака, Чернігів погрожували "занурити в хаос", якщо він не покине посаду

Олександр Ломако (Фото: facebook.com/lomako.oleksandr)

Виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако подав у відставку. Він заявив, що його до цього змусили чиновники з військових адміністрацій, які, за вказівкою Офісу президента, взяли "місто в заручники".

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Ймовірно, йдеться про начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського та голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса.

За словами Ломака, військові керівники висунули йому вимогу піти з посади. У інакшому випадку "місто занурять у хаос".

"Вони взяли місто в облогу. Я цю облогу маю зняти. Якщо ціна – моя посада, я цю ціну заплачу. Щоб звільнити із заручників Чернігів, сьогодні, в День місцевого самоврядування, я подаю заяву про звільнення з посади секретаря міськради", – заявив Ломако.

За його словами, військові адміністрації були створені "з однією метою" – зламати місцеве самоврядування, яке "не підкорилося їхнім господарям". Він зазначив, що саме в цей день у 2022 році було звільнено мера Чернігова Владислава Атрошенка "під вигаданим приводом".

Ломако заявив, що двоє "військових адміністраторів" разом зі "шкідниками в погонах" намагаються розправитися з місцевим самоврядуванням: не пускають на сесію міськради представників громади, "ряжені" представники військкомату силоміць забирали депутатів, влаштовували обшуки у Ломака.

Окрім цього в.о. мера Чернігова заявив, що голові військової адміністрації суд передав одноосібне право розпоряджатися бюджетом громади. Також через нього в місті було зупинено громадський транспорт, стверджує Ломако.

"Місто стояло перед загрозою зриву опалювального сезону. Блокувалося спорудження оборонних споруд біля Чернігова. Виділена допомога Збройним силам України на мільйони місяцями лежала на складах. Місяцями не вирішувалися земельні питання підприємців. Відновлення пошкодженого ракетними обстрілами міста було загальмовано", – зазначив Ломако.

Він заявив, що йде з посади, але продовжить "боротися проти негідників".

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