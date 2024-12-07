Глава Чернигова подал в отставку и заявил об указании из Офиса президента – видео

По словам Ломако, Чернигов угрожали "погрузить в хаос", если он не покинет должность

Александр Ломако (Фото: facebook.com/lomako.oleksandr)

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако подал в отставку. Он заявил, что его к этому принудили чиновники из военных администраций, которые, по указанию Офиса президента, взяли "город в заложники".

Вероятно, речь идет о начальнике Черниговской городской военной администрации Дмитрии Брижинском и главе Черниговской областной военной администрации Вячеславе Чаусе.

По словам Ломако, военные руководители выдвинули ему требование уйти с поста. В противном случае "город погрузят в хаос".

"Они взяли город в осаду. Я эту осаду должен снять. Если цена – моя должность, я эту цену заплачу. Чтобы освободить из заложников Чернигов, сегодня, в День местного самоуправления, я подаю заявление об увольнении с должности секретаря горсовета", – заявил Ломако.

По его словам, военные администрации были созданы "с одной целью" – сломать местное самоуправление, которое "не подчинилось их хозяевам". Он отметил, что именно в этот день в 2022 году был уволен мэр Чернигова Владислав Атрошенко "под вымышленным предлогом".

Ломако заявил, что двое "военных администраторов" вместе с "вредителями в погонах" пытаются расправиться с местным самоуправлением: не пускают на сессию горсовета представителей общины, "ряженые" представители военкомата насильно забирали депутатов, устраивали обыски у Ломако.

Помимо того и.о. мэра Чернигова заявил, что главе военной администрации суд передал единоличное право распоряжаться бюджетом общины. Также из-за него в городе был остановлен общественный транспорт, утверждает Ломако.

"Город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона. Блокировалось строительство оборонных сооружений возле Чернигова. Выделенная помощь Вооруженным силам Украины на миллионы месяцами лежала на складах. Месяцами не решались земельные вопросы предпринимателей. Восстановление поврежденного ракетными обстрелами города было заторможено", – отметил Ломако.

Он заявил, что уходит с должности, но продолжит "бороться против негодяев".

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