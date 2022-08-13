Минцифра готовит к запуску цифровой нотариат. Федоров анонсировал первую услугу
Министерство цифровой трансформации намерено перенести в Дию большинство нотариальных услуг. Об этом сообщил министр Михаил Федоров.
"Мы работаем над цифровизацией сферы нотариата. Чтобы вы могли легко получить большинство документов с помощью смартфона. Без потери времени и денег", – написал министр в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
По словам Федорова, одной из первых услуг электронного нотариата станет оформление разрешения на выезд ребенка за границу с использованием цифровой подписи.
"Все будет очень просто. Не нужно походов к нотариусу. Нужно только, чтобы у обоих родителей была Дия, и один из них предоставил согласие (на выезд ребенка за границу. – Прим. ред.)", – уточнил министр.
Данные из Дии будут вноситься в реестр. В нем пограничники смогут все проверить, чтобы даже не спрашивать родителей о разрешении.
Федоров добавил, что на этой неделе презентовали решение главе комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и Нотариальной палате Украины с обоснованием всех технических и юридических аспектов.
"Надеюсь, депутаты поддержат нашу с Минюстом инициативу во втором чтении. А дальше цифровизируем другие услуги на базе нотариата. Напишу о них потом", – резюмировал Федоров.
- 27 июля искусственный интеллект Минцифры разоблачил оккупанта, попавшего в госпиталь в Кривом Роге.
- 4 августа в Минцифре пообещали обустроить Wi-Fi в укрытиях школ и детских садов.
- 8 августа Минцифра открыла прием заявок на бесплатные IT-курсы для украинцев.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Комментарии