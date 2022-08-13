Минцифра готовит к запуску цифровой нотариат. Федоров анонсировал первую услугу

Министерство цифровой трансформации намерено перенести в Дию большинство нотариальных услуг. Об этом сообщил министр Михаил Федоров.

"Мы работаем над цифровизацией сферы нотариата. Чтобы вы могли легко получить большинство документов с помощью смартфона. Без потери времени и денег", – написал министр в Facebook.

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По словам Федорова, одной из первых услуг электронного нотариата станет оформление разрешения на выезд ребенка за границу с использованием цифровой подписи.

"Все будет очень просто. Не нужно походов к нотариусу. Нужно только, чтобы у обоих родителей была Дия, и один из них предоставил согласие (на выезд ребенка за границу. – Прим. ред.)", – уточнил министр.

Данные из Дии будут вноситься в реестр. В нем пограничники смогут все проверить, чтобы даже не спрашивать родителей о разрешении.

Федоров добавил, что на этой неделе презентовали решение главе комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и Нотариальной палате Украины с обоснованием всех технических и юридических аспектов.

"Надеюсь, депутаты поддержат нашу с Минюстом инициативу во втором чтении. А дальше цифровизируем другие услуги на базе нотариата. Напишу о них потом", – резюмировал Федоров.

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Роман Брыль

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