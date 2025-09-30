Мошенники обманом выманили 1 млн грн у освобожденных из плена военных: видео и детали

Задержаны родные братья из Одесской области, которые, как утверждают правоохранители, обманывали освобожденных из плена РФ военнослужащих

Задержание (Фото: Нацполиция)

В Одесской области полиция задержала двух безработных братьев, которые подозреваются в выманивании персональных данных бывших военнопленных для завладения деньгами. Об этом сообщили в Национальной полиции.

Утверждается, что задержанные звонили пострадавшим, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов.

Как установили следователи, мужчины убеждали потерпевших, что на их счета должны были поступить выплаты, но из-за "технических проблем" средства не были зачислены. Для "решения вопроса" задержанные выманивали одноразовые коды из SMS, с помощью которых входили в онлайн-банкинг и получали полный контроль над счетами.

Подозреваемый в организации схемы уже был приговорен к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком за аналогичные преступления в декабре 2024-го. Впрочем, будучи на испытательном сроке, продолжил заниматься отработанной схемой, утверждаюи в полиции.

Задокументирован случай, когда военнослужащего даже убедили отправить банковскую карточку по почте, а впоследствии ею воспользовались в ювелирных магазинах, торговых сетях электроники, продуктовых и алкогольных супермаркетах.

От действий задержанных пострадали по меньшей мере 10 украинских защитников. Сумма нанесенного ущерба – около 1 млн грн.

Правоохранители задержали мужчин дома, изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 000 грн в разной валюте и золотые украшения, приобретенные за счет военных. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сторона обвинения просит для задержанных арест без права на залог.

