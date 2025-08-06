В Ивано-Франковске семья инсценировала пропажу военного ради миллиона – ГБР

В мошеннической схеме участвовали два брата и их мать, сообщают правоохранители

Обвиняемые по делу (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований сообщило, что семья из Ивано-Франковска инсценировала пропажу без вести одного из членов семьи, проходившего военную службу в Луганской области, и незаконно получила почти 1 млн грн государственной помощи.

По данным следствия, в конце августа 2023 года военнослужащий самовольно покинул место службы в Луганской области, о чем сразу же сообщил матери и брату.

Пока мужчина скрывался, его родственники ввели в заблуждение командование подразделения и подали документы для оформления компенсации как семья пропавшего без вести.

С октября 2023 года по ноябрь 2024 года семья незаконно получила почти 1 млн грн государственной помощи, сообщают правоохранители.

Кроме того, брат пропавшего без вести военнослужащего, который сам проходил службу в армии, воспользовался ситуацией, чтобы уволиться со службы. Он написал заявление о пропаже родственника на фронте, на основании которого самостоятельно прекратил военную службу.

Правоохранители разоблачили преступную схему и провели обыски в Ивано-Франковске, где обнаружили военнослужащего, который считался пропавшим без вести.

Трем фигурантам дела было сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительной договоренности.

Кроме того, одному из братьев было сообщено о подозрении в дезертирстве, а другому – в уклонении от военной службы путем обмана в условиях военного положения.

В настоящее время СБУ завершила расследование и направила обвинительный акт в суд.

"По результатам расследования оба брата вернулись на службу, а ущерб государству был компенсирован", – отметили в ГБР.

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.