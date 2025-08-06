В Івано-Франківську родина інсценувала зникнення військового заради мільйона – ДБР

У шахрайській схемі взяли участь два брати та їхня мати, повідомляють правоохоронці

Фігуранти справи (Фото: ДБР)

Державне бюро розслідувань повідомило, що родина з Івано-Франківська інсценувала зникнення безвісти одного з членів сім'ї, що проходив військову службу у Луганській області, та незаконно отримала майже 1 млн грн державної допомоги.

За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, про що одразу повідомив мати та брата.

Поки чоловік переховувався, його рідні ввели в оману командування підрозділу та подали документи для оформлення компенсації як сім’я безвісти зниклого.

З жовтня 2023-го до листопада 2024 року родина незаконно отримала майже 1 млн грн державної допомоги, повідомляють правоохоронці.

Крім того, брат нібито зниклого безвісти військового, який сам перебував на військовій службі, скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті, на підставі якої самостійно припинив військову службу.

Правоохоронці викрили злочинну схему та провели обшуки в Івано-Франківську, де знайшли військовослужбовця, що вважався зниклим безвісти.

Трьом фігурантам справи було повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.

Додатково одному з братів повідомили про підозру у дезертирстві, а другому – в ухиленні від військової служби шляхом обману в умовах воєнного стану.

Наразі ДБР вже завершило слідство та направило до суду обвинувальний акт.

"За результатами розслідування обидва брати повернулися на службу, а збитки державі компенсовано", – зазначили у ДБР.

Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.