Шахраї обманом виманили 1 млн грн у звільнених з полону військових: відео і деталі схеми

Затримано рідних братів з Одещини, які, як стверджують правоохоронці, ошукували звільнених з полону РФ військовослужбовців

Затримання (Фото: Нацполіція)

На Одещині поліція затримала двох безробітних братів, які підозрюються у видурюванні персональних даних колишніх військовополонених задля заволодіння грошима. Про це повідомили у Національній поліції.

Стверджується, що затримані телефонували постраждалим, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів.

Як встановили слідчі, чоловіки переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через "технічні проблеми" кошти не були зараховані. Для "вирішення питання" затримані виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками.

Підорюваний в організації схеми вже був засуджений до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком за аналогічні злочини у грудні 2024-го. Втім, бувши на випробувальному терміні, продовжив займатись відпрацьованою схемою, стверджують у поліції.

Задокументовано випадок, коли військовослужбовця навіть переконали відправити банківську картку поштою, а згодом нею скористались у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових і алкогольних супермаркетах.

Від дій затриманих постраждали щонайменше 10 українських захисників. Сума завданих збитків – близько 1 млн грн.

Правоохоронці затримали чоловіків вдома, вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 000 грн у різній валюті й золоті прикраси, придбані коштом військових.



Фігуранти отримали підозри за статтями про створення та участь у злочинній організації і про шахрайство, вчинене злочинною організацією у великих розмірах. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сторона обвинувачення просить для затриманих арешт без права на заставу.

