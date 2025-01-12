На Лиманском направлении оккупанты инфильтрировались в боевые порядки ВСУ, их уничтожают
На Лиманском направлении штурмовые группы россиян инфильтрировались в боевые порядки сил обороны, защитники проводят мероприятия по их уничтожению. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".
По его данным, на Лиманском направлении штурмовые группы захватчиков атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.
"Продолжаются меры по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", – отметили в ОСУВ.
Не уточняется, где именно оккупантам удалось инфильтрироваться.
- 11 января в группировке "Хортица" сообщили, что украинские силы продолжают удерживать позиции в пределах города Курахово. Накануне аналитический проект Deepstate утверждал об оккупации города.