На Лиманском направлении оккупанты инфильтрировались в боевые порядки ВСУ, их уничтожают
Российский оккупант (Иллюстративное фото: ресурс захватчиков)

На Лиманском направлении штурмовые группы россиян инфильтрировались в боевые порядки сил обороны, защитники проводят мероприятия по их уничтожению. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

По его данным, на Лиманском направлении штурмовые группы захватчиков атаковали украинские позиции в районах населенных пунктов Копанки, Новоегоровка, Грековка, Колодец, Макеевка, Терны и в Серебрянском лесу.

"Продолжаются меры по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", – отметили в ОСУВ.

Не уточняется, где именно оккупантам удалось инфильтрироваться.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
  • 11 января в группировке "Хортица" сообщили, что украинские силы продолжают удерживать позиции в пределах города Курахово. Накануне аналитический проект Deepstate утверждал об оккупации города.
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