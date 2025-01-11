В ВСУ заявили, что украинские силы продолжают удерживать позиции в Курахово
Украинские силы продолжают удерживать позиции в пределах города Курахово, заявил спикер группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
По данным спикера, в районе Курахового продолжаются бои, в том числе украинские позиции держатся на тепловой электростанции, входящей в состав города.
"Поэтому говорить о том, что там российские войска взяли город полностью мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там фактически большая часть города просто снесена в щебень", – заявил Трегубов.
С другой стороны, добавил военный, в группировке не могут говорить об уходе из города, поскольку украинские защитники еще держат позиции в его пределах.
"Ситуация сложная, не будем говорить, что там все легко, но я бы не стал скажем так подтверждать российские версии там, где это в принципе было бы тоже не объективно", – подытожил он.
Накануне украинский аналитический проект Deepstate заявил об оккупации города Курахово, однако официальных подтверждений этому нет.
На обновленной карте проекта утверждается, что город полностью контролируется захватчиками (белая отметка на первом изображении – Кураховская ТЭС, о которой говорил Трегубов).
- 24 ноября начальник Генерального штаба ВСУ Баргилевич заявил, что у Сил обороны есть шанс удержать Курахово Донецкой области, и они продолжат оборонять город "сколько могут".
- 6 января в группировке "Хортица" сообщили, что россияне проводят штурмы непосредственно в Курахово, это направление остается одним из самых горячих на фронте.