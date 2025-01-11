У ЗСУ заявили, що українські сили продовжують утримувати позиції в Кураховому

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Українські сили продовжують утримувати позиції у межах міста Курахове, заявив речник угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону.

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За даними речника, у районі Курахового тривають бої, зокрема українські позиції тримаються на тепловій електростанції, що входить до складу міста.

"Тому казати про те, що там російські війська взяли місто повністю, ми зараз не можемо. Хоча, звісно, там фактично більша частина міста просто знесена в щебінь", – заявив Трегубов.

З іншого боку, додав військовий, в угрупованні не можуть казати про залишення міста, оскільки українські захисники ще тримають позиції у його межах.

"Ситуація складна, не будемо казати, що там усе легко, але я б не став, скажімо так, підтверджувати російські версії там, де це, в принципі, було б теж не об'єктивно", – підсумував він.

Напередодні український аналітичний проєкт Deepstate заявив про окупацію міста Курахового, проте офіційних підтверджень цього немає.

На оновленій мапі проєкту стверджується, що місто повністю контролюється загарбниками (біла позначка на першій світлині – Курахівська ТЕС, про яку говорив Трегубов).

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate