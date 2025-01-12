На Лиманському напрямку штурмовики РФ інфільтрувалися у бойові порядки ЗСУ, їх знищують
Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

На Лиманському напрямку штурмові групи росіян інфільтрувалися у бойові порядки Сил оборони, захисники проводять заходи з їх знищення. Про це повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

За його даними, на Лиманському напрямку штурмові групи загарбників атакували українські позиції у районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.

"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", – зазначили в ОСУВ.

Не уточнюється, де саме окупантам вдалося інфільтруватися.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
  • 11 січня в угрупуванні "Хортиця" повідомили, що українські сили продовжують утримувати позиції у межах міста Курахове. Напередодні аналітичний проєкт Deepstate стверджував про окупацію міста.
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