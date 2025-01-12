На Лиманському напрямку штурмовики РФ інфільтрувалися у бойові порядки ЗСУ, їх знищують
На Лиманському напрямку штурмові групи росіян інфільтрувалися у бойові порядки Сил оборони, захисники проводять заходи з їх знищення. Про це повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".
За його даними, на Лиманському напрямку штурмові групи загарбників атакували українські позиції у районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.
"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", – зазначили в ОСУВ.
Не уточнюється, де саме окупантам вдалося інфільтруватися.
- 11 січня в угрупуванні "Хортиця" повідомили, що українські сили продовжують утримувати позиції у межах міста Курахове. Напередодні аналітичний проєкт Deepstate стверджував про окупацію міста.