На Лиманському напрямку штурмовики РФ інфільтрувалися у бойові порядки ЗСУ, їх знищують

Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення окупантів, повідомили в угрупуванні "Хортиця"

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

На Лиманському напрямку штурмові групи росіян інфільтрувалися у бойові порядки Сил оборони, захисники проводять заходи з їх знищення. Про це повідомило оперативно-стратегічне угрупування військ "Хортиця".

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За його даними, на Лиманському напрямку штурмові групи загарбників атакували українські позиції у районах населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Макіївка, Терни та у Серебрянському лісі.

"Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", – зазначили в ОСУВ.

Не уточнюється, де саме окупантам вдалося інфільтруватися.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate