Наличие бронирования или отсрочки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК по повестке

Повестки, которые Укрпошта генерирует и отправляет по адресам, поступают без определения наличия отсрочки или бронирования, заявила майор Козак

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Если человеку с бронированием или с отсрочкой поступает повестка, то он по закону должен посетить соответствующий территориальный центр комплектования. Об этом на пресс-конференции сообщила майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в Киеве, передает журналист LIGA.net.

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По ее словам, повестки, поступающие на адрес граждан, генерируются и отправляются порталом Укрпошта через электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг").

"Повестки эти поступают абсолютно без определения наличия отсрочки или наличия бронирования", – пояснила Козак.

Чиновница отметила, что наличие отсрочки или бронирования не освобождает военнообязанного от обязанности прибыть в соответствующий ТЦК по повестке.

Это норма прямого действия, закрепленная в статье 22 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, согласно которой гражданам необходимо прибыть в военкомат во время, место и срок, указанные в повестке.

Если же повестка будет проигнорирована, в перспективе человека могут привлечь к административной ответственности, подытожила Козак.

Также чиновница сообщила, что у военкоматов есть руководящие документы, которые постановляют мобилизовывать граждан в возрасте 50+ лет только в части обеспечения.