Наличие бронирования или отсрочки не освобождает от обязанности явиться в ТЦК по повестке
Если человеку с бронированием или с отсрочкой поступает повестка, то он по закону должен посетить соответствующий территориальный центр комплектования. Об этом на пресс-конференции сообщила майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в Киеве, передает журналист LIGA.net.
По ее словам, повестки, поступающие на адрес граждан, генерируются и отправляются порталом Укрпошта через электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг").
"Повестки эти поступают абсолютно без определения наличия отсрочки или наличия бронирования", – пояснила Козак.
Чиновница отметила, что наличие отсрочки или бронирования не освобождает военнообязанного от обязанности прибыть в соответствующий ТЦК по повестке.
Это норма прямого действия, закрепленная в статье 22 закона О мобилизационной подготовке и мобилизации, согласно которой гражданам необходимо прибыть в военкомат во время, место и срок, указанные в повестке.
Если же повестка будет проигнорирована, в перспективе человека могут привлечь к административной ответственности, подытожила Козак.
Также чиновница сообщила, что у военкоматов есть руководящие документы, которые постановляют мобилизовывать граждан в возрасте 50+ лет только в части обеспечения.
С 1 декабря введены новые правила бронирования военнообязанных работников – все процессы переводятся в электронный формат через Дию.
3 декабря Министерство экономики возобновило предоставление статуса критически важных предприятий для бронирования работников. Предприятия, прошедшие обновление, получили право бронировать работников на срок до 12 месяцев.
- Впоследствии в Сухопутных войсках сообщили, что если бронирование работников сделано не через Дию, то работодателю нужно самому предоставить такие данные в территориальный центр комплектования.