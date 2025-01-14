Наявність бронювання або відстрочки не звільняє від обов'язку з'явитися до ТЦК за повісткою

Повістки, які Укрпошта генерує та надсилає на адреси громадян, надходять без визначення наявності відстрочки або бронювання, заявила майор Козак

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Якщо людині з бронюванням або з відстрочкою надходить повістка, то вона згідно з законом має відвідати відповідний територіальний центр комплектування. Про це на пресконференції повідомила майор Лариса Козак, заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві, передає журналіст LIGA.net.

За її словами, наразі повістки, що надходять на адреси громадян, генеруються та надсилаються порталом Укрпошта через електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів ("Оберіг").

"Повістки ці надходять абсолютно без визначення наявності відстрочки або наявності бронювання", – пояснила Козак.

Посадовиця зазначила, що наявність відстрочки або бронювання не звільняє військовозобов'язаного від обов'язку прибути до відповідного ТЦК за повісткою.

Це норма прямої дії, закріплена у 22 статті закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, згідно з якою громадянам необхідно прибути до військкомату в час, місце і строк, зазначені у повістці.

Якщо ж така повістка буде проігнорована, у перспективі людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності, підсумувала Козак.

Також посадовиця повідомила, що у військкоматів є керівні документи, які постановляють мобілізовувати громадян віком 50+ років лише до частин забезпечення.