У ТЦК є настанови мобілізувати чоловіків 50+ лише до частин забезпечення – Київський райвійськкомат

"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", – заявила посадовиця районного ТЦК столиці

Лариса Козак (Фото: LIGA.net)

У військкоматів є керівні документи, які постановляють мобілізовувати громадян віком 50+ років лише до частин забезпечення. Про це на пресконференції повідомила майор Лариса Козак, заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві, передає журналіст LIGA.net.

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Згідно з настановами та керівними документами ТЦК громадяни віком 50+ вважаються придатними для несення служби в частинах забезпечення, заявила Козак.

"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", – заявила посадовиця.

За її словами, люди такої вікової групи отримують посади водіїв, логістів, тиловиків.