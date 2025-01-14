У ТЦК є настанови мобілізувати чоловіків 50+ лише до частин забезпечення – Київський райвійськкомат
У військкоматів є керівні документи, які постановляють мобілізовувати громадян віком 50+ років лише до частин забезпечення. Про це на пресконференції повідомила майор Лариса Козак, заступниця начальника районного територіального центру комплектування у місті Києві, передає журналіст LIGA.net.
Згідно з настановами та керівними документами ТЦК громадяни віком 50+ вважаються придатними для несення служби в частинах забезпечення, заявила Козак.
"Я на своєму досвіді не бачила випадків, коли їх відправляли на безпосередні бойові посади", – заявила посадовиця.
За її словами, люди такої вікової групи отримують посади водіїв, логістів, тиловиків.
У вересні 2024-го член комітету з нацбезпеки нардеп Веніславський заявляв LIGA.net, що в Україні діє директива, котра дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років винятково за окремим мобілізаційним розпорядженням.
- Згідно з чинним законодавством, мобілізації під час війни підлягають військовозобов'язані чоловіки, придатні за станом здоров'я, від 25 до 60 років без досвіду військової служби.