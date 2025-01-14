У ТЦК есть установки мобилизовать мужчин 50+ только в части обеспечения

"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности", – заявила чиновница районного военкомата столицы

Лариса Козак (Фото: LIGA.net)

У военкоматов есть руководящие документы, постановляющие мобилизовывать граждан в возрасте 50 лет только в части обеспечения. Об этом на пресс-конференции сообщила майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в Киеве, передает журналист LIGA.net.

Согласно установкам и руководящим документам ТЦК граждане в возрасте 50+ считаются пригодными для несения службы в частях обеспечения, заявила Козак.

"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности", – заявила чиновник.

По ее словам, люди такой возрастной группы получают водительские должности, логистов, тыловиков.