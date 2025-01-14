У ТЦК есть установки мобилизовать мужчин 50+ только в части обеспечения
У военкоматов есть руководящие документы, постановляющие мобилизовывать граждан в возрасте 50 лет только в части обеспечения. Об этом на пресс-конференции сообщила майор Лариса Козак, заместитель начальника районного территориального центра комплектования в Киеве, передает журналист LIGA.net.
Согласно установкам и руководящим документам ТЦК граждане в возрасте 50+ считаются пригодными для несения службы в частях обеспечения, заявила Козак.
"Я на своем опыте не видела случаев, когда их отправляли на непосредственные боевые должности", – заявила чиновник.
По ее словам, люди такой возрастной группы получают водительские должности, логистов, тыловиков.
В сентябре 2024 член комитета по нацбезопасности нардеп Вениславский заявлял LIGA.net, что в Украине действует директива, позволяющая мобилизовывать мужчин 50-60 лет исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.
- Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.