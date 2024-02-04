"Наши источники не подтверждают". Гуменюк – о слухах про гибель генерала РФ в Бельбеке

Источники ВСУ не подтвердили информацию, что во время ракетного удара по аэродрому "Бельбек" был убит российский генерал

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Вооруженные Силы Украины не смогли подтвердить слухи о том, что при ударе по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму был убит один из российских генералов. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона утром в воскресенье.

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Она сказала, что удар по Бельбеку оказал значительный эффект на российскую армию.

"И не зря они сами пытаются даже в гибридном поле продолжать давление и на своих представителей войск, и на свое население, в том числе. Именно они вбрасывали информацию об уничтожении генерал-лейтенанта, но наши источники это не подтверждают", — сказала Гуменюк.

Во время ракетной атаки по аэродрому "Бельбек" в Крыму повреждены по меньшей мере три российских самолета. Также были потери среди российских военных, сообщил ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские паблики писали о гибели 10 россиян, среди которых якобы был генерал-лейтенант Александр Татаренко.

1 февраля пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Гуменюк заявила, что во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов.

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