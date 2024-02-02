У мережі пишуть, що у Бельбеку було вбито генерала Татаренка. Але його звільнили ще у 2020 році

Поширюється інформація про загибель генерал-лейтенанта Олександра Татаренка під час удару по Криму 31 січня

Бомбардувальник Су-24М (Фото: ЗСУ)

Російські військові пропагандисти опублікували інформацію про нібито загибель генерал-лейтенанта Олександра Татаренка під час ракетного удару Сил оборони по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня.

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Окупанти написали, що під час удару було ліквідовано 10 росіян, серед них і Татаренка.

Пабліки ворога стверджують, що він командував авіаційною ескадрильєю.

Також повідомляється, що дві ракети уразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, ще одна атакувала пункт зв'язку аеродрому.

Пропагандисти заявляють, що українська авіація запустила крилаті ракети несподіваними для росіян маршрутами: більшість із них пройшли над водною поверхнею Чорного моря.

Інформацію про загибель Татаренка активно поширили українські медіа, проте згідно з відкритими даними, генерала було звільнено з посади командувача 14 армією ВПС і ППО Центрального військового округу РФ і звільнено з військової служби з досягнення граничного віку ще у серпні 2020 року.

Олександр Татаренко (Фото: ресурс окупантів)

До вечора 31 січня в різних районах Криму лунали вибухи, в небі було видно сліди від ракет. Окупанти оголошували повітряну тривогу та перекривали Кримський міст.

Потім командувач Повітряних сил Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Він заявив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідний аеродром.

1 лютого прессекретарка оперативного командування "Південь" Гуменюк заявила, що під час ракетного удару Сил оборони по летовищу Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня було п'ять прильотів.

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