В сети пишут, что в Бельбеке был убит генерал Татаренко. Но его уволили еще в 2020 году

Распространяется информация о гибели генерал-лейтенанта Александра Татаренко во время удара по Крыму 31 января

Бомбардировщик Су-24М (Фото: ВСУ)

Российские военные пропагандисты опубликовали информацию о якобы гибели генерал-лейтенанта Александра Татаренко во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму 31 января.

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Оккупанты написали, что при ударе были ликвидированы 10 россиян, в том числе и Татаренко.

Паблики врага утверждают, что он командовал авиационной эскадрильей.

Также сообщается, что две ракеты поразили командный пункт 38 истребительного авиационного полка, еще одна атаковала пункт связи аэродрома.

Пропагандисты заявляют, что украинская авиация запустила крылатые ракеты по неожиданным для россиян маршрутам: большинство из них прошли над водной поверхностью Черного моря.

Информацию о гибели Татаренко активно распространили украинские медиа, однако согласно открытым данным, генерал был освобожден от должности командующего 14 армией ВВС и ПВО Центрального военного округа РФ и уволен с воинской службы по достижению предельного возраста еще в августе 2020 года.

Александр Татаренко (Фото: ресурс оккупантов)

К вечеру 31 января в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе были видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.

Затем командующий Воздушными силами Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.

1 февраля пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Гуменюк заявила, что во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов.

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