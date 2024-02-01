Взрывы в Крыму 31 января. ВСУ: Были поражены российские объекты – ждем подтверждения
Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в результате взрывов в Крыму 31 января, в частности в районе аэродрома Бельбек, были поражены определенные объекты. Он отметил в эфире телемарафона, что для установления точных последствий нужно дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.
"Есть разная информация, даже из российских источников. Но все же надо дождаться и спутниковых снимков, и подтверждения нашей разведки, какие именно объекты были поражены, какие последствия там есть. Хочется, чтобы больше авиационной техники было выведено из строя", – подчеркнул Игнат.
Спикер, в частности, акцентировал, что российского присутствия становится меньше на полуострове и "это происходит уже далеко не впервые".
"Наши летчики тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, которые предоставили партнеры. Вчера был один из таких случаев, аэродром Бельбек, в частности", – отметил он.
Также Игнат отметил, что захватчики используют около пяти аэродромов в Крыму для атак Украины.
- К вечеру 31 января в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе были видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.
- Затем командующий Воздушными силами Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.
- 1 февраля пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Гуменюк заявила, что во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов.
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