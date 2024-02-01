Взрывы в Крыму 31 января. ВСУ: Были поражены российские объекты – ждем подтверждения

Спикер ВС ВСУ Игнат заявил, что российского присутствия становится меньше на полуострове и "это происходит уже далеко не впервые"

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат сообщил, что в результате взрывов в Крыму 31 января, в частности в районе аэродрома Бельбек, были поражены определенные объекты. Он отметил в эфире телемарафона, что для установления точных последствий нужно дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков.

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"Есть разная информация, даже из российских источников. Но все же надо дождаться и спутниковых снимков, и подтверждения нашей разведки, какие именно объекты были поражены, какие последствия там есть. Хочется, чтобы больше авиационной техники было выведено из строя", – подчеркнул Игнат.

Спикер, в частности, акцентировал, что российского присутствия становится меньше на полуострове и "это происходит уже далеко не впервые".

"Наши летчики тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, которые предоставили партнеры. Вчера был один из таких случаев, аэродром Бельбек, в частности", – отметил он.

Также Игнат отметил, что захватчики используют около пяти аэродромов в Крыму для атак Украины.

К вечеру 31 января в разных районах Крыма раздавались взрывы, в небе были видны следы от ракет. Оккупанты объявляли воздушную тревогу и перекрывали Крымский мост.

Затем командующий Воздушными силами Олещук опубликовал видео прилета на захваченном россиянами аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Он заявил, что украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром.

1 февраля пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Гуменюк заявила, что во время ракетного удара Сил обороны по аэродрому Бельбек во временно оккупированном Крыму 31 января было пять прилетов.

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