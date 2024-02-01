Вибухи у Криму 31 січня. ЗСУ: Були уражені російські об'єкти – чекаємо на підтвердження

Речник ПС ЗСУ Ігнат заявив, що російської присутності стає менше на півострові й "це відбувається вже далеко не вперше"

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок вибухів у Криму 31 січня, зокрема у районі аеродрому Бельбек, були уражені певні об'єкти. Він наголосив у ефірі телемарафону, що для встановлення точних наслідків потрібно дочекатися підтвердження розвідки чи супутникових знімків.

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"Є різна інформація, навіть з російських джерел. Але все ж таки треба дочекатися і супутникових знімків, і підтвердження нашої розвідки, які саме об'єкти були уражені, які наслідки там є. Хочеться, щоб більше авіаційної техніки було виведено з ладу", – наголосив Ігнат.

Речник зокрема акцентував, що російської присутності стає менше на півострові й "це відбувається вже далеко не вперше".

"Наші льотчики тактичної авіації очищають Крим від росіян крилатими ракетами, які надали партнери. Вчора був один з таких випадків, аеродром Бельбек зокрема", – зазначив він.

Також Ігнат зауважив, що загарбники використовують близько п'яти летовищ у Криму для атак України.

Надвечір 31 січня у різних районах Криму лунали вибухи, у небі було видно сліди від ракет. Окупанти оголошували повітряну тривогу та перекривали Кримський міст.

Опісля командувач Повітряних сил Олещук опублікував відео прильоту на захопленому росіянами аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Він заявив, що українські авіатори обов'язково повернуться додому на рідне летовище.

1 лютого речниця оперативного командування "Південь" Гуменюк заявила, що під час ракетного удару Сил оборони по аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму 31 січня було п'ять прильотів.

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