"Наші джерела не підтверджують". Гуменюк – про чутки щодо гибелі генерала РФ у Бельбеку

Джерела ЗСУ не підтвердили інформацію, що під час ракетного удару по аеродрому "Бельбек" було вбито російського генерала

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Збройні Сили України не змогли підтвердити чутки про те, що під час удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму був убитий один із російських генералів. Про це сказала речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону вранці у неділю.

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Вона сказала, що удар по Бельбеку мав значний ефект на російську армію.

"І не даремно вони самі намагаються навіть у гібридному полі продовжувати тиск і на своїх представників війська, і на своє населення, зокрема. Саме вони вкидали інформацію про знищення генерал-лейтенанта, але наші джерела це не підтверджують", – сказала Гуменюк.

Піл час ракетної атаки по аеродрому "Бельбек" у Криму пошкоджено щонайменше три російські літаки. Також були втрати серед російських військових, повідомив раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські пабліки писали про загибель 10 росіян, серед яких нібито був генерал-лейтенант Олександр Татаренко.

1 лютого прессекретарка оперативного командування "Південь" Гуменюк заявила, що під час ракетного удару Сил оборони по летовищу "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму 31 січня було п'ять прильотів.

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