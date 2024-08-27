Ночью неизвестный обстрелял пост охраны Луцкого ТЦК – ранен старший солдат, напавшего ищут

До личного состава всех ТЦК доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение, сообщил ОК "Запад"

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Ночью 27 августа неизвестный обстрелял пост охраны Луцкого территориального центра комплектования – ранен старший солдат. По преступнику открыли ответный огонь, но тот смог убежать, и его разыскивают правоохранители, сообщило Оперативное командование "Запад".

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Ночью во вторник неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК – из-за нападения ранен старший солдат, он сейчас находится на лечении в госпитале, пишет Командование.

"Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно по обстоятельствам и открыли ответный огонь. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители", – говорится в сообщении.

ОК "Запад" пишет, что на посту находились местные военные с боевым опытом, которых после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК.

Командование подчеркнуло: военкомат является режимным объектом, а в случае угрозы жизни военнослужащих те будут открывать огонь на поражение – и об этом доведено до личного состава всех ТЦК.

22 августа в Одессе правоохранители возбудили уголовное производство по факту угрозы убийством военнослужащим ТЦК.

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