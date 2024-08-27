Вночі невідомий обстріляв пост охорони Луцького ТЦК – поранено старшого солдата, нападника шукають

До особового складу всіх ТЦК доведено, що у разі загрози життю слід відкривати вогонь на ураження, повідомило ОК "Захід"

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Уночі 27 серпня невідомий обстріляв пост охорони Луцького територіального центру комплектування – поранено старшого солдата. По злочинцю відкрили вогонь у відповідь, але той зміг втекти, і його розшукують правоохоронці, повідомило Оперативне командування "Захід".

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Вночі під час комендантської години невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК – через напад поранено старшого солдата, він зараз перебуває на лікуванні у шпиталі, пише Командування.

"Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно з обставинами та відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці", – йдеться у повідомленні.

ОК "Захід" пише, що на посту перебували місцеві військові з бойовим досвідом, котрих після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК.

Командування наголосило: військкомат є режимним об'єктом, а у разі загрози життю військовослужбовців ті відкриватимуть вогонь на ураження – про це доведено до особового складу всіх ТЦК.

22 серпня в Одесі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом погрози вбивством військовослужбовцям ТЦК.

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