Ночью РФ била "шахедами" и ракетами: большинство из последних не достигли целей – ВСУ

Запуск ракеты "Искандер" (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 22 августа Россия атаковала Украину дронами и ракетами: из 10 Shahed сбиты два, еще два упали самостоятельно, а большинство ракет оккупантов не достигли целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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Ночью оккупанты атаковали Украину 10 "шахедами" из Курского направления – большинством обнаруженных беспилотников РФ атаковала позиции Сил обороны на прифронтовых территориях Харьковской области, отметил военный.

К тому же, россияне атаковали противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над Черным морем и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области и временно оккупированного Крыма, сообщил Олещук.

По его данным, силами и средствами противовоздушной обороны сбиты два "шахеда", еще два были локационно потеряны – то есть упали самостоятельно, а большинство ракет не достигло целей.

Предварительно обошлось без жертв и серьезных последствий.

Вечером 21 августа россияне ударили баллистикой в Баштанском районе Николаевской области – был пожар, эвакуированы четыре человека.

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