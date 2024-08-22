Уночі росіяни били "шахедами" та ракетами: більшість з останніх не досягли цілей – ЗСУ

Запуск ракети "Іскандер" (Фото: ресурс окупантів)

У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну дронами та ракетами: з 10 Shahed збито два, ще два впали самостійно, а більшість ракет окупантів не досягли цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Вночі окупанти атакували Україну 10 "шахедами" із Курського напрямку – більшістю виявлених безпілотників РФ атакувала позиції Сил оборони на прифронтових територіях Харківщини, зазначив військовий.

До того ж росіяни атакували протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над Чорним морем та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Бєлгородської області та тимчасово окупованого Криму, повідомив Олещук.

За його даними, силами та засобами протиповітряної оборони збито два "шахеди", ще два були локаційно втрачені – тобто впали самостійно, а більшість ракет не досягли цілей.

Попередньо, обійшлося без жертв та серйозних наслідків.

Ввечері 21 серпня росіяни вдарили балістикою у Баштанському районі Миколаївської області – була пожежа, евакуйовано чотирьох осіб.

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