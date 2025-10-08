NYT: Самые известные американские юристы заявили о кибератаках китайских хакеров

ФБР расследует кибератаку на американские юридические фирмы, за которой, стоят китайские хакеры

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos )

Одна из самых известных юридических фирм США Williams & Connolly сообщила клиентам, что китайские хакеры проникли в некоторые из ее компьютерных систем. Федеральное бюро расследований США расследует инцидент. Об этом известила газета New York Times со ссылкой двух собеседников, которые знакомы с ситуацией.

"Во время инцидента небольшое количество учетных записей электронной почты адвокатов Williams & Connolly было получено с помощью так называемой атаки нулевого дня", – говорится в заявлении фирмы.

Williams & Connolly имеет репутацию агрессивной в борьбе с правительством, представляет интересы известных американских политиков, например, Билла и Хиллари Клинтон.

Это была первая юридическая фирма, которая представляла интересы другой юридической компании, против которой Трамп применил карательный указ в рамках своей кампании в отношении фирм, которые, по его мнению, действовали против него юридически и политически.

Неназванные источники издания утверждают, что за атакой на Williams & Connoll стоит Китай, который стремится атаковать работу американских юридических компаний.

По словам одного из информированных источников издания, полевой офис ФБР в Вашингтоне расследует этот и аналогичные атаки, совершенные теми же китайскими хакерами. Хакеров подозревают во взломах сетей более десятка других юридических фирм и технологических компаний в течение последних месяцев.

В компании заявили, что приняли меры для блокировки злоумышленника и сейчас нет никаких доказательств какого-либо несанкционированного трафика в их сети.

"Важно, что нет никаких доказательств того, что конфиденциальные данные клиентов были изъяты из любой другой части нашей ИТ-системы, в частности из баз данных, где хранятся файлы клиентов", – говорится в заявлении Williams & Connolly.

В сентябре компания по кибербезопасности Mandiant заявила, что китайские хакеры участвовали в многолетней шпионской кампании, направленной на использование так называемых "уязвимостей нулевого дня" в компьютерных сетях для сбора разведывательных данных от юридических фирм.

После кибератаки Williams & Connolly начали сотрудничать с фирмой по кибербезопасности CrowdStrike и юридической фирмой Norton Rose Fulbright для борьбы с последствиями хакерской атаки.

"Согласно расследованию фирмы, проведенному совместно с киберэкспертами CrowdStrike, считается, что злоумышленник связан с государственным органом, ответственным за недавние атаки на ряд юридических фирм и компаний", – говорится в сообщении фирмы.