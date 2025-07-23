Китайские хакеры атаковали управление ядерной безопасности США – Bloomberg

Подразделение Министерства энергетики США отвечает за производство и утилизацию ядерного оружия

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Киберпреступники, связанные с Китаем, атаковали Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного собеседника.

Хакеры воспользовались уязвимостью в программном обеспечении Microsoft SharePoint для проникновения в учреждение, отвечающее за производство и демонтаж ядерного оружия.

По словам собеседника агентства, в результате кибератаки утечки конфиденциальной или секретной информации не произошло.

Представитель Министерства энергетики подтвердил агентству Bloomberg факт атаки. Он сообщил, что ведомство столкнулось с нападением 18 июля, но его влияние было ограниченным.

По данным агентства, кибератакам также подверглись системы, принадлежащие Министерству образования США, Министерству доходов Флориды и некоторым другим учреждениям.

Ранее корпорация Microsoft назвала три группы хакеров, поддерживаемых китайским правительством, которые используют уязвимости SharePoint для проникновения в организации по всему миру. Это группировки Linen Typhoon, Violet Typhoon и Storm-2603.

Компания заявила, что исправила ошибки, но до этого, по данным Bloomberg, зафиксированы атаки на 60 учреждений, включая организации энергетического сектора, консалтинговые фирмы и университеты в США.

По словам источников агентства, хакеры также использовали программное обеспечение для взлома систем национальных правительств от Европы до Ближнего Востока.