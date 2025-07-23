Китайські хакери атакували управління ядерної безпеки США – Bloomberg

Підрозділ американського Міністерства енергетики відповідає за виробництво та демонтаж ядерної зброї

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Пов'язані із Китаєм кіберзлочинці атакували Національне управління ядерної безпеки Міністерства енергетики Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваного співрозмовника.

Хакери скористалися недоліками у програмному забезпеченні Microsoft SharePoint для проникнення в установу, яка відповідає за виробництво та демонтаж ядерної зброї.

За словами співбесідника медіа, внаслідок кібератаки витоку конфіденційної або секретної інформації не сталося.

Речник Міністерства енергетики підтвердив Bloomberg факт атаки. Він повідомив, що відомство зіткнулося із нападом 18 липня, але його вплив був обмежений.

За даними агенції, кібератаки зазнали також системи, що належать Міністерству освіти США, Міністерству доходів Флориди та деяким іншим установам.

Раніше корпорація Microsoft назвала три групи хакерів, що підтримуються китайським урядом, які використовують недоліки SharePoint для проникнення в установи всього світу. Це угрупування Linen Typhoon, Violet Typhoon та Storm-2603.

Компанія заявила, що виправила помилки, але до того, за даними Bloomberg, зафіксовані атаки на 60 установ, включно з організаціями енергетичного сектору, консалтинговими фірмами та університетами в США.

Хакери також використовували програмне забезпечення для злому систем національних урядів від Європи до Близького Сходу, повідомили співбесідники агенції.