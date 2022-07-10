Официально: Минобороны США передаст Украине еще четыре HIMARS

Министерство обороны США официально подтвердило, что передаст Украине дополнительно четыре артиллерийские ракетные системы HIMARS.

"8 июля США обязались предоставить Украине четыре дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасов к ним", – говорится в сообщении министерства в Facebook.

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В пятницу, 8 июля, издание The Washington Post сообщило, со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, что четыре HIMARS будут включены в пакет американской военной помощи Украине на $400 млн.

Представитель Пентагона уточнил, что ВСУ будут использовать HIMARS для поражения российских узлов управления и контроля, средств логистики и других систем, которые находятся далеко за линией фронта.

Таким образом, на вооружении украинской армии будет уже 12 систем HIMARS.

8 июля США объявило о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн.

10 июля министр обороны Алексей Резников подтвердил, что HIMARS уже сделали огромную разницу на поле боя.

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Роман Брыль

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