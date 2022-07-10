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Официально: Минобороны США передаст Украине еще четыре HIMARS

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 22:11
Официально: Минобороны США передаст Украине еще четыре HIMARS - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Министерство обороны США официально подтвердило, что передаст Украине дополнительно четыре артиллерийские ракетные системы HIMARS. 

"8 июля США обязались предоставить Украине четыре дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и боеприпасов к ним", – говорится в сообщении министерства в Facebook.

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В пятницу, 8 июля, издание The Washington Post сообщило, со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США, что четыре HIMARS будут включены в пакет американской военной помощи Украине на $400 млн.  

Представитель Пентагона уточнил, что ВСУ будут использовать HIMARS для поражения российских узлов управления и контроля, средств логистики и других систем, которые находятся далеко за линией фронта. 

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Таким образом, на вооружении украинской армии будет уже 12 систем HIMARS. 

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Роман Брыль
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