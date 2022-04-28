Оккупанты казнили украинцев, которые пытались сдаться в Донецкой области – США

США располагают достоверной информацией о том, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в Донецкой области, сообщила в ООН посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, передает CNN.

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"Если это правда, то это было бы нарушением основного принципа законов войны: запрета расстрела гражданских лиц и военных, вышедших из боя из-за капитуляции, ранения или других форм потери трудоспособности", – подчеркнула посол.

Также США располагают достоверной информацией о людях, убитых в стиле казни со связанными руками; телах с признаками пыток; ужасающие рассказы о сексуальном насилии над женщинами и девушками.

"Эти изображения и отчеты свидетельствуют о том, что зверства совершались не отдельным преступным подразделением или лицом, а скорее проявляют очень тревожную модель систематического жестокого обращения во всех областях, где действуют российские силы", – добавила Ван Шаак.

Посол США подчеркнула, что те, кто развязал, совершил и заказал эти преступления, должны быть привлечены к ответственности.

"Наше простое сообщение российскому военному и политическому руководству таково: мир наблюдает, и вы будете отвечать", – сказала Ван Шаак.

Валерия Давыдова

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