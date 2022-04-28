UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты казнили украинцев, которые пытались сдаться в Донецкой области – США

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 06:46
Оккупанты казнили украинцев, которые пытались сдаться в Донецкой области – США - Фото
Оккупанты (иллюстративное фото, ЭРА)

США располагают достоверной информацией о том, что российские военные казнили украинцев, пытавшихся сдаться в Донецкой области, сообщила в ООН посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, передает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если это правда, то это было бы нарушением основного принципа законов войны: запрета расстрела гражданских лиц и военных, вышедших из боя из-за капитуляции, ранения или других форм потери трудоспособности", – подчеркнула посол.

Также США располагают достоверной информацией о людях, убитых в стиле казни со связанными руками; телах с признаками пыток; ужасающие рассказы о сексуальном насилии над женщинами и девушками.

"Эти изображения и отчеты свидетельствуют о том, что зверства совершались не отдельным преступным подразделением или лицом, а скорее проявляют очень тревожную модель систематического жестокого обращения во всех областях, где действуют российские силы", – добавила Ван Шаак.

Посол США подчеркнула, что те, кто развязал, совершил и заказал эти преступления, должны быть привлечены к ответственности.

"Наше простое сообщение российскому военному и политическому руководству таково: мир наблюдает, и вы будете отвечать", – сказала Ван Шаак.

Валерия Давыдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия США война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 