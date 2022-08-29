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Оккупанты понесли потери и отступили на четырех направлениях, включая Южнобужское: Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2022, 19:02
Оккупанты понесли потери и отступили на четырех направлениях, включая Южнобужское: Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Силы обороны Украины нанесли потери и заставили отступить оккупантов на четырех направлениях, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 

На Южнобужском направлении штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался. 

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На Краматорском направлении попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством. 

На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил. 

На Славянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли. 

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема. 

На Новопавловском направлении оккупанты неудачно попытались наступать в сторону Павловки. 

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры десяти населенных пунктов.  

На Запорожском направлении ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков. 

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Роман Брыль
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Генштаб ВСУ сводка потери РФ отступление россии наступление ВСУ
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