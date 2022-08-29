Оккупанты понесли потери и отступили на четырех направлениях, включая Южнобужское: Генштаб
Силы обороны Украины нанесли потери и заставили отступить оккупантов на четырех направлениях, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ
На Южнобужском направлении штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался.
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На Краматорском направлении попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством.
На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.
На Славянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли.
На Бахмутском направлении Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.
На Новопавловском направлении оккупанты неудачно попытались наступать в сторону Павловки.
На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры десяти населенных пунктов.
На Запорожском направлении ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.
- 28 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины дали жесткий отпор армии России под Авдеевкой, отогнали оккупантов под Славянском и Бахмутом.
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