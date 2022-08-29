Оккупанты понесли потери и отступили на четырех направлениях, включая Южнобужское: Генштаб

Силы обороны Украины нанесли потери и заставили отступить оккупантов на четырех направлениях, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ

На Южнобужском направлении штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался.

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На Краматорском направлении попытка продвижения в направлении населенного пункта Ивано-Дарьевка завершилась для оккупантов провалом – потерями и бегством.

На Авдеевском направлении наступательными и штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлениях Марьинки, Первомайского и Невельского, получил отпор и отступил.

На Славянском направлении оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях Богородичного и Долины, успеха не имели, отошли.

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Соледар, Веселая Долина, Бахмут и Кодема.

На Новопавловском направлении оккупанты неудачно попытались наступать в сторону Павловки.

На Харьковском направлении из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры десяти населенных пунктов.

На Запорожском направлении ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.

28 августа Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины дали жесткий отпор армии России под Авдеевкой, отогнали оккупантов под Славянском и Бахмутом.

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Роман Брыль

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