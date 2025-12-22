Омбудсмен заявила, что характер языковых нарушений изменился. Новая зона напряжения – соцсети

Количество жалоб на веб-сайты уменьшилось, однако соцсети требуют более жесткого контроля, отметила Ивановская

Елена Ивановская (Фото: Уполномоченный по защите государственного языка / Facebook)

Жалоб на нарушение языкового законодательства в интернете стало меньше, однако изменился характер таких нарушений. Об этом сообщила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская во время пресс-конференции в Укринформе.

По ее словам, доля жалоб относительно языка интернет-представительств в общем количестве обращений постепенно уменьшилась с 46% в 2022 году до 25% в 2025 году. В то же время абсолютное количество таких обращений остается значительным.

"Это свидетельствует не об исчезновении проблемы, а о ее трансформации. Меняется и профиль нарушителя, и характер нарушений", – отметила Ивановская.

По данным уполномоченного, в 2022-2023 годах около 80% нарушений касались полного отсутствия украиноязычной версии сайтов. Зато в 2024-2025 годах доминируют жалобы на загрузку по умолчанию русскоязычной версии при наличии украинской.

Омбудсмен также сообщила, что параллельно уменьшается количество жалоб на веб-сайты, но растет количество обращений по социальным сетям и коммерческой информации малого бизнеса. По ее словам, это свидетельствует о постепенном наполнении сайтов на украинском языке и формировании новой зоны языкового напряжения – социальных сетей.

Ивановская сообщила, что по состоянию на 17 декабря было начато 971 мероприятие госконтроля, среди которых 310 касаются языка интернет-представительств. По ее словам, это 32% от общего количества. Уже составлены соответствующие протоколы и приняты постановления по 304 делам – 44% от всех админдел.

По словам Ивановской, преобладают предупреждения, но применяются и штрафы от 3400 до 8500 грн в случае повторного нарушения.

Она отметила, что фактически около трети интернет-представительств, в отношении которых поступили обоснованные жалобы и где зафиксированы нарушения, привлекаются к административной ответственности.

В то же время уполномоченная отметила, что сохраняется системное ограничение эффективности контроля из-за приписывания субъектами хозяйствования недостоверных данных о государственной регистрации.