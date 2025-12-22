Омбудсманка заявила, що характер мовних порушень змінився. Нова зона напруги – соцмережі

Олена Івановська (Фото: Уповноважений із захисту державної мови / Facebook)

Скарг на порушення мовного законодавства в інтернеті поменшало, однак змінився характер таких порушень. Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська під час пресконференції в Укрінформі.

За її словами, частка скарг щодо мови інтернет-представництв у загальній кількості звернень поступово зменшилася з 46% у 2022 році до 25% у 2025 році. Водночас абсолютна кількість таких звернень залишається значною.

"Це свідчить не про зникнення проблеми, а про її трансформацію. Змінюється і профіль порушника, і характер порушень", – зазначила Івановська.

За даними уповноваженої, у 2022-2023 роках близько 80% порушень стосувалися повної відсутності українськомовної версії сайтів. Натомість у 2024-2025 роках домінують скарги на завантаження за замовчуванням російськомовної версії за наявності української.

Омбудсман також повідомила, що паралельно зменшується кількість скарг на вебсайти, але зростає кількість звернень щодо соціальних мереж і комерційної інформації малого бізнесу. За її словами, це свідчить про поступове наповнення сайтів українською мовою та формування нової зони мовної напруги – соціальних мереж.

Івановська повідомила, що станом на 17 грудня був розпочатий 971 захід держконтролю, серед яких 310 стосуються мови інтернет-представництв. За її словами, це 32% від загальної кількості. Вже складені відповідні протоколи й ухвалені постанови щодо 304 справ – 44% від усіх адмінсправ.

За словами Івановської, переважають попередження, але застосовуються і штрафи від 3400 до 8500 грн у разі повторного порушення.

Вона зазначила, що фактично близько третини інтернет-представництв, щодо яких надійшли обґрунтовані скарги і де зафіксовано порушення, притягуються до адміністративної відповідальності.

Водночас уповноважена наголосила, що зберігається системне обмеження ефективності контролю через приписування суб’єктами господарювання недостовірних даних про державну реєстрацію.