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От российских обстрелов погибли более 7000 мирных жителей с начала войны – МВД

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2022, 21:45
От российских обстрелов погибли более 7000 мирных жителей с начала войны – МВД - Фото
Фото: Олег Синегубов/Facebook

С начала полномасштабного военного вторжения в результате обстрелов России погибли более 7000 мирных жителей, 5500 получили ранения. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.   

"Я хочу отметить, что обстрелы уносят жизни мирных людей – и уже количество мирных жителей, погибших во время этой войны, превышает 7000 человек! И еще пять с половиной тысяч мирных жителей травмированы", – сказал Евгений Енин в эфире телемарафона. 

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Полиция зафиксировала 22 000 российских обстрелов с начала войны. Обстрелами повреждено более 24 000 гражданских объектов, добавил Енин. 

Он уточнил, что 90% всех обстрелов России попадают именно по гражданским объектам. 

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Роман Бриль
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обстрел война мирные жители мвд евгений енин
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