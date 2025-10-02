ПАСЕ осудила войну России против Украины и угрозу Кремля безопасности Европы

ПАСЕ (Фото: x.com/pace_news)

ПАСЕ 2 октября приняла резолюцию "Россия: новые угрозы европейским демократиям", которая осуждает удары по гражданской инфраструктуре, кибератаки, дезинформационные кампании и вмешательство в выборы европейских государств. Документ опубликованн на сайте организации.

"В документе четко зафиксировано: агрессия России против Украины является главным фактором дестабилизации безопасности на континенте", – отметил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

За проголосовали – 128 парламентариев, против – ноль, воздержались – трое: Габриэла Хайнрих (Германия), Мурат Чинги (Турция) и Арнальдо Ломути (Италия). Этим документом ПАСЕ осудила удары по гражданской инфраструктуре, кибератаки, дезинформационные кампании и вмешательство в выборы европейских государств.

Голосование (Фото: facebook.com/stefanchuk.official)

Кроме этого, парламентская ассамблея глубоко обеспокоена "многогранной угрозой", которую Россия представляет для безопасности и стабильности Европы.

"Крайне важно, чтобы государства-члены Совета Европы в полной мере осознали масштабы угрозы, исходящей от России, и сделали все возможное для укрепления своего потенциала сдерживания, готовности и устойчивости к ней, чтобы обеспечить демократическую безопасность и мирное будущее Европы", – сказано в документе.

Также ПАСЕ осудила вмешательство России в выборы по всей Европе и попытки дестабилизировать европейские демократии, усилить внутреннюю поляризацию и подорвать доверие. В частности, ведение Кремлем информационной войны против стран ЕС.

"Ассамблея вновь заявляет, что стратегия России, направленная на дестабилизацию европейских демократий с помощью силы, запугивания и иностранного влияния, должна быть решительно отвергнута и прекращена. Россия должна прекратить свои ничем не спровоцированные агрессии и провокации и понести ответственность за свои неоднократные преступления и нарушения международного права", – говорится в заявлении.

Отдельно ПАСЕ призвала как можно быстрее начать работу Международной комиссии по рассмотрению исков Украины.

"Ассамблея призывает государства-члены Совета Европы как можно быстрее создать Международную комиссию по рассмотрению заявлений для Украины, которая станет механизмом доступа жертв агрессии к правосудию. Это позволит депортированным детям, жертвам пыток, а также гражданским, которые понесли потери и разрушения, эффективно подавать свои требования о возмещении и добиваться справедливости", – говорится в документе.