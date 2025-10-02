ПАРЄ засудила війну Росії проти України та загрозу Кремля безпеці Європи

ПАРЄ (Фото: x.com/pace_news)

ПАРЄ 2 жовтня ухвалила резолюцію "Росія: нові загрози європейським демократіям", яка засуджує удари по цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав. Документ опублікований на сайті організації.

"У документі чітко зафіксовано: агресія Росії проти України є головним чинником дестабілізації безпеки на континенті", – зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

За проголосували – 128 парламентарів, проти – нуль, утримались – троє: Габріела Гайнріх (Німеччина), Мурат Чінгі (Туреччина) та Арнальдо Ломуті (Італія). Цим документом ПАРЄ засудила удари по цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав.

Голосування (Фото: facebook.com/stefanchuk.official)

Окрім цього, парламентська асамблея глибоко стурбована "багатогранною загрозою", яку Росія становить для безпеки та стабільності Європи.

"Вкрай важливо, щоб держави-члени Ради Європи повною мірою усвідомили масштаби загрози, що походить від Росії, і зробили все можливе для зміцнення свого потенціалу стримування, готовності та стійкості до неї, щоб забезпечити демократичну безпеку та мирне майбутнє Європи", – йдеться у документі.

Також ПАРЄ засудила втручання Росії у вибори в усій Європі та спроби дестабілізувати європейські демократії, посилити внутрішню поляризацію та підірвати довіру. Зокрема, ведення Кремлем інформаційної війни проти країн ЄС.

"Асамблея знову заявляє, що стратегія Росії, спрямована на дестабілізацію європейських демократій за допомогою сили, залякування та іноземного впливу, має бути рішуче відкинута та припинена. Росія має припинити свої нічим не спровоковані агресії та провокації й понести відповідальність за свої неодноразові злочини та порушення міжнародного права", – йдеться у заяві.

Окремо ПАРЄ закликала якнайшвидше розпочати роботу Міжнародної комісії з розгляду позовів України.

"Асамблея закликає держави-члени Ради Європи якнайшвидше створити Міжнародну комісію з розгляду заяв для України, яка стане механізмом доступу жертв агресії до правосуддя. Це дозволить депортованим дітям, жертвам катувань, а також цивільним, які зазнали втрат і руйнувань, ефективно подавати свої вимоги про відшкодування і домагатися справедливості", – йдеться у документі.