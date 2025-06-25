ПАРЄ закликала Росію до продовження обміну полоненими "всіх на всіх" з Україною

Асамблея ухвалила резолюцію, в якій сказано, що потрібно створити міжнародний механізм для обміну всіма полоненими

ПАРЄ (Фото: x.com/pace_news)

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала міжнародну спільноту підтримати переговори між Україною та Росією про якнайшвидше проведення обмінів у форматі "всіх на всіх". Документ опублікований на сайті організації.

Резолюцію на сесії 24 червня підтримали 88 депутатів. В ній наголошується, що необхідно створити міжнародний механізм обміну всіма полоненими за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста та нейтральних країн. Це питання має стати пріоритетом.

"ПАРЄ закликала до термінового втручання міжнародної спільноти та наполегливо рекомендувала всім державам підтримати політичні переговори для прискорення звільнення та репатріації всіх військовополонених", – сказано в заяві.

Також ПАРЄ засудила ставлення Росії до полонених, нагадавши про "позасудові страти, систематичні тортури та нелюдське і таке, що принижує гідність, ставлення". Ці дії рівносильні воєнним злочинам та злочинам проти людяності, зазначено в заяві.

"95% звільнених українських військовополонених зазнали у неволі тортур, сексуального насильства чи нелюдського поводження", – сказано в резолюції.

У ПАРЄ зазначили, що Росія систематично порушує Женевську конвенцію, відмовляючи полоненим у медичній допомозі, належному харчуванні, гігієні та зв’язку з родинами, а також блокує доступ міжнародних організацій до місць їх утримання.

Білорусь також офіційно внесена до переліку країн, де утримують українських полонених. А Росію закликали створити для полонених спеціалізовані табори із належними умовами утримання та створити змішану медичну комісію для обстеження поранених і хворих та офіційне Бюро інформації про полонених.