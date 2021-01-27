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Пенсионная реформа: внедрять, нельзя ждать! PR

27.01.2021, 10:31
Пенсионная реформа: внедрять, нельзя ждать! - Фото

На правах информационного партнерства

Какой должна быть модель пенсионного обеспечения в Украине и почему необходима накопительная пенсионная система, эксперты расскажут 27-28 января на украинском пенсионном форуме

Более 15 лет в Украине остро стоит необходимость проведения пенсионной реформы. В нашем государстве не функционирует полноценно пенсионная система, ведь у нас представлены только первый и третий уровни пенсионного обеспечения. То есть мы имеем солидарный уровень пенсионного обеспечения (государственная пенсия) и уровень личных сбережений граждан. При этом почти полностью отсутствует второй уровень – накопительное пенсионное обеспечение, если брать в масштабах всего населения Украины.

Мы имеем постоянно растущий дефицит Пенсионного фонда и уже одно поколение без достаточного пенсионного обеспечения – без проведения реформы эти негативные тенденции только углубляться.

Такая ситуация приводит к тому, что у нас очень низкий коэффициент замещения, то есть соотношение средней зарплаты и средней пенсии. Если в европейских государствах он составляет 60% (то есть пенсионеры получают около 60% своей прежней зарплаты), то в Украине сейчас он составляет 28% и по многим прогнозам уже в ближайшие годы может упасть до 18%.

Законодательное обеспечение второго уровня пенсионной системы

За это время в Верховную Раду было подано несколько законопроектов по вопросам пенсионной реформы, они рассматривались на уровне профильных комитетов, обсуждались в экспертной среде и СМИ, но ни один из них так и не был принят.

В прошлом году в Верховную Раду был подан проект закона об общеобязательном накопительное пенсионном обеспечение. В Министерстве социальной политики проанализировали законопроект и подготовили свои комментарии и рекомендации для внесения в документ. Эксперты считают, что доработать его нужно в ближайшее время и выносить на голосование, чтобы как можно быстрее запустить реформирование пенсионной отрасли.

Мы уже не имеем года или даже нескольких месяцев на подготовку к запуску пенсионной реформы. Ведь каждый день промедления – это упущенные возможности для украинских пенсионеров, отразится на качестве жизни почти трети населения Украины. Уже есть значительные наработки в этом направлении, единство всех участников относительно базовых моментов. Так, остаются важные вопросы, которые нужно доработать, после чего как можно скорее запускать процесс пенсионной реформы. Ведь формирование эффективной накопительной системы – это дело даже не лет, а десятилетий.

Проблемы и перспективы пенсионной реформы

Внедрение пенсионной реформы должно быть взвешенным и учитывать все аспекты и потенциальные риски, ведь второго шанса реформировать систему не будет. Именно поэтому организаторы Украинского пенсионного форума собрали всех участников дискурса – министров, ученых, общественных деятелей, чтобы совместными усилиями создать единую пенсионную стратегию и прийти к согласию по ключевым вопросам реформирования отрасли.

Вопросы дефицита бюджета Пенсионного фонда будут обсуждаться на форуме с Министром финансов Сергеем Марченко. Перспективы и особенности внедрения пенсионной реформы – с признанным экспертом в пенсионной сфере Виталием Мельничуком.

Об инфраструктуре накоплений второго уровня пенсионного обеспечения профессионально расскажет Председатель Совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Григорий Овчаренко.

Известные эксперты в области финансов расскажут, почему пенсионные накопления могут стать мощным внутренним инвестором для украинской экономики и каким образом введение накопительной пенсионной системы будет способствовать развитию фондового рынка в Украине.

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