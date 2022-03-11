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Перед нами историческая миссия – вытащить Европу из бездны, – Зеленский Сейму Польши

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 19:16
Перед нами историческая миссия – вытащить Европу из бездны, – Зеленский Сейму Польши - Фото
Выступление Зеленского в Сейме Польши (Фото: Andrij Sybiha/Facebook)

Украина и Польша имеют общую историческую миссию – быть лидерами, которые спасут европейский континент от российской угрозы и остановят превращение Европы в жертву.

Об этом сегодня, 11 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в Сейме Польши.

Он отметил, что за последние годы отношения между Украиной и Польшей изменились от холодных к действительно теплым, несмотря на то, что " разные "интересанты" пытались создать впечатление, будто украинцы и поляки живут врозь".

Украинский президент вспомнил в речи слова бывшего президента Польши Леха Качинского, сказанные в Тбилиси в 2008 году: "Мы прекрасно знаем: сейчас Грузия, завтра – Украина, послезавтра – страны Балтии, а затем, возможно, придет время моей страны – Польши".

Перед нами историческая миссия – вытащить Европу из бездны, – Зеленский Сейму Польши

По его словам, когда это "завтра" для Украины наступило 24 февраля, Зеленский не сомневался, что именно поляки скажут ему: "Брат, твой народ не останется с врагом один на один".

"И сегодня мы боремся, чтобы для стран Балтии и Польши такое злое время не наступило", – напомнил Зеленский.

"Помните, нас вместе 90 млн! Мы вместе можем все. И это – историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины – быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой бездны. Спасут от этой угрозы. Остановят превращение Европы в жертву", – отметил украинский президент.

Также он сообщил, что чувствует, что украинцы и поляки уже сформировали "хоть и неформальный", но очень сильный союз. Это видно из того, как поляки отнеслись к украинцам, которые уехали в соседнее государство спасаться от войны.

"Я не могу сегодня быть уверенным во всех лидерах всех народов. Но я уверен, что защищать свободу мы будем вместе с вами", – отметил Зеленский.

Уляна Букатюк
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