Подоляк о принудительной мобилизации в ОРДЛО: Потери среди новобранцев сумасшедшие

На оккупированной Россией территории Донецкой и Луганской областей начинают мобилизовать несовершеннолетних, заявил в воскресенье советник главы офиса президента и участник украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк.

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Мужчин в возрасте от 18 до 60 лет от принудительной мобилизации не спасают даже блат или связи с оккупационной администрацией.

Мобилизированных отправляют в бой без подготовки или экипировки. "Российские солдаты используют их как пушечное мясо – бросают вперед для определения украинских огневых позиций. Потери безумные. Домой приходят похоронки", – написал Подоляк в Twitter.

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Он заявил, что Россия восемь лет рассказывала, что спасает Донбасс, но принудительная мобилизация, уничтожение Мариуполя , ракетные Краматорские обстрелы разрушают иллюзии, которые могли быть у жителей Донецкой и Луганской областей.

"Когда Украина уволит Донбасс, туда наконец-то вернется мир и жизнь", – написал Подоляк.

15 апреля украинская разведка сообщила, что план мобилизации в ОРДЛО сорван. Россия хотела мобилизовать 26 000 мужчин, но население оккупированных районов всячески избегает призыва.

Андрей Водяный

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