Ракетный удар по вокзалу Краматорска: число погибших возросло до 50, пять из них – дети

Число жертв ракетного удара оккупантов по вокзалу Краматорска возросло до 50, среди погибших – пятеро детей. Об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

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Из 50 жертв обстрела — 38 человек погибли на месте взрывов, 12 скончались уже в больнице.

Кириленко также сообщил, что в больницы направлены 98 человек. Ожидается, что в ближайшие дни за медпомощью будут обращаться и другие пострадавшие.

Глава ОГА также опасается, что число погибших может и далее увеличиться.

Сегодня утром, 8 апреля, российские рашисты нанесли удар ракетой "Точка-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области, где находились тысячи мирных украинцев в ожидании эвакуации. По непроверенным данным, две ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Шахтерска: паблик "Типичный Донецк" показал видео запуска в 10:25. Спустя 19 минут глава Укрзализныци Александр Камышин написал сообщение об ударе по вокзалу.

Советник главы ОП Арестович: "По нам бьют ракетами, которые мы передали России по Будапештскому меморандуму".

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Сергей Бережной

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