Погиб пилот, который бил оккупантов на самых горячих направлениях фронта

Летчики этого вида авиации наносят удары в условиях активного противодействия оккупантов, отметили в Воздушных силах.

Штурмовик Су-25 на вооружении 299-й бригады тактической авиации (Иллюстративное фото за 2021 год: Facebook подразделения)

Погиб молодой украинский летчик, который бил россиян на самых горячих направлениях фронта. Некролог о защитнике опубликовали Воздушные силы ВСУ.

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Погибший воин служил в 299 бригаде тактической авиации.

"Пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на грани возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства", – отметили военные.

Летчики этого вида авиации наносят удары в условиях активного противодействия окупантов, а для качественного выполнения боевых задач им постоянно приходится входить в зону действия российской противовоздушной обороны, а также выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий, пояснили в ПС.

Имя павшего защитника не уточняется. Приближенный к ВСУ анонимный Telegram-канал "Николаевский Ванёк" сообщил , что трагедия произошла в Николаевской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал в своем канале сообщения Воздушных сил и выразил соболезнования родным и близким пилота.