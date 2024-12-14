Погиб пилот, который бил оккупантов на самых горячих направлениях фронта
Погиб молодой украинский летчик, который бил россиян на самых горячих направлениях фронта. Некролог о защитнике опубликовали Воздушные силы ВСУ.
Погибший воин служил в 299 бригаде тактической авиации.
"Пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на грани возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства", – отметили военные.
Летчики этого вида авиации наносят удары в условиях активного противодействия окупантов, а для качественного выполнения боевых задач им постоянно приходится входить в зону действия российской противовоздушной обороны, а также выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий, пояснили в ПС.
Имя павшего защитника не уточняется. Приближенный к ВСУ анонимный Telegram-канал "Николаевский Ванёк" сообщил , что трагедия произошла в Николаевской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич опубликовал в своем канале сообщения Воздушных сил и выразил соболезнования родным и близким пилота.