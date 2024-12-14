Загинув пілот, який бив окупантів на найгарячіших напрямках фронту

Льотчики цього виду авіації завдають ударів в умовах активної протидії окупантів, зазначили у Повітряних силах

Штурмовик Су-25 на озброєнні 299 бригади тактичної авіації (Ілюстративне фото за 2021 рік: Facebook підрозділу)

Загинув молодий український льотчик, який бив росіян на найгарячіших напрямках фронту. Некролог про захисника опублікували Повітряні сили ЗСУ.

Загиблий воїн служив у 299 бригаді тактичної авіації.

"Пілоти тактичної авіації Повітряних сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва", – зауважили військові.

Льотчики цього виду авіації завдають ударів в умовах активної протидії окупантів, а для якісного виконання бойових завдань їм постійно доводиться входити у зону дії російської протиповітряної оборони, а також витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій, пояснили у ПС.

Ім'я полеглого захисника не уточнюється. Наближений до ЗСУ анонімний Telegram-канал "Николаевский Ванёк" повідомив, що трагедія сталася на Миколаївщині. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував у своєму каналі повідомлення Повітряних сил та висловив співчуття рідним та близьким пілота.