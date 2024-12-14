Загинув пілот, який бив окупантів на найгарячіших напрямках фронту
Загинув молодий український льотчик, який бив росіян на найгарячіших напрямках фронту. Некролог про захисника опублікували Повітряні сили ЗСУ.
Загиблий воїн служив у 299 бригаді тактичної авіації.
"Пілоти тактичної авіації Повітряних сил працюють на межі можливостей, використовуючи усі наявні засоби ураження іноземного виробництва", – зауважили військові.
Льотчики цього виду авіації завдають ударів в умовах активної протидії окупантів, а для якісного виконання бойових завдань їм постійно доводиться входити у зону дії російської протиповітряної оборони, а також витримувати високі перевантаження під час небезпечних місій, пояснили у ПС.
Ім'я полеглого захисника не уточнюється. Наближений до ЗСУ анонімний Telegram-канал "Николаевский Ванёк" повідомив, що трагедія сталася на Миколаївщині. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич опублікував у своєму каналі повідомлення Повітряних сил та висловив співчуття рідним та близьким пілота.
- 29 серпня 2024 року Повітряні сили повідомили, що 26 серпня під час відбиття атаки з боку РФ загинув пілот F-16 Олексій (Moonfish) Месь.
- 9 вересня головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що Месь у день своєї загибелі зміг збити дві російські ракети та атакував третю.